RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У США схвалили застосування бустерної дози Johnson & Johnson

Автор: Анна Полисученко

У США схвалили застосування бустерної дози Johnson & Johnson. Однокомпонентну вакцину J & J від коронавірусу отримали вже близько 15 млн осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Комітет з вакцин Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів схвалив застосування додаткової дози вакцини компанії Johnson & Johnson проти коронавірусу.

Члени Комітету підтримали це рішення одноголосно.

Бустерну дозу вакцини рекомендували застосовувати для громадян з 18 років і при цьому не раніше, ніж через два місяці після щеплення однокомпонентною вакциною цього виробника.

Раніше ми писали, що J&J звернулася до FDA з проханням дозволу на ревакцинацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація