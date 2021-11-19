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У США схвалили бустерне щеплення вакциною Pfizer

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П'ятниця 19 листопада 2021 16:12
У США схвалили бустерне щеплення вакциною Pfizer Фото: у США схвалили бустерне щеплення вакциною Pfizer (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) схвалило бустерне щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer. Додаткове щеплення зможуть отримати люди старше 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу BioNTech.

За даними компанії, додаткова доза щеплення повинна вводитися не менше ніж через шість місяців після завершення первинної серії вакцинації і мати ту ж дозування, що і дози первинної серії.

"Сьогоднішнє рішення FDA підкріплено клінічними даними, що свідчать про стійку імунну відповідь після введення додаткової дози нашої вакцини, що перевищує показники, що спостерігалися навіть після завершення високоефективного дводозового первинного курсу", - заявив Угур Сахін, доктор медичних наук, генеральний директор і співзасновник компанії BioNTech.

За його словами, додаткова доза вакцини здатна підтримувати високий рівень захисту від перевірених штамів, включаючи "Дельта".

Раньше FDA схвалив бустерну дозу вакцини Moderna для вакцинації від коронавірусу людей старше 18 років.

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