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США ожидают смену тактики Израиля в Секторе Газа в ближайшее время: о чем идет речь

Фото: США ожидают смену тактики Израиля в Секторе Газа в ближайшее время (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Соединенных Штатах Америки считают, что в ближайшие дни может начаться новая фаза войны между Израилем и ХАМАСом. ЦАХАЛ ограничит масштабы воздушной кампании и сосредоточится на тактических наземных операциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам высокопоставленного представителя администрации президента США, Белый дом ожидает, что Израиль уделит больше внимания тактической наземной кампании, которая будет направлена на зачистку широкой сети подземных туннельных комплексов, из которых действует ХАМАС.

Он добавил, что Белый дом был "очень прямолинейным в отношении решений военного времени, обдуманным и ставил составные вопросы" во время дискуссий с Израилем, даже несмотря на то, что ЦАХАЛ критиковали из-за обстрела лагеря беженцев Джабалия в северной части Газы.  

"Отвечая на вопрос, когда администрация Байдена будет вынуждена призвать к прекращению огня - чего она до сих пор отказывалась делать, - высокопоставленный представитель администрации сказал, что учитывая масштаб и характер нападений ХАМАС на Израиль 7 октября, прекращение огня было б неуместным", - пишет издание. 

Как отметил чиновник, США активно призывают Израиль к так называемым гуманитарным паузам, одновременно подчеркивают, что несмотря на право защищаться, Иерусалим должен придерживаться международного гуманитарного права. Он отметил, что прекращение огня, по его мнению, будет зависеть от того, "чувствуют ли израильтяне уверенность в том, что нечто подобное не может повториться" 

"Президент Джо Байден сопротивляется призывам к прекращению огня, в том числе в Организации Объединенных Наций, и настаивает на том, что Израиль несет "ответственность" за защиту своих граждан от терроризма. Ни он, ни кто-либо в его администрации даже близко не подошел к критике того, как Израиль ведет свое наступление", - добавляет CNN.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС атаковал Израиль. Террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.

27 октября, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

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ХАМАССоединенные Штаты АмерикиИзраильСектор Газа