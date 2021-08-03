США зобов'язали 24 російських дипломатів покинути країну

Посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов заявив, що Сполучені Штати наказали 24 російським дипломатам покинути країну. Це має відбутися до 3 вересня у зв'язку із закінченням терміну дії їх віз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Виступаючи на брифінгу для преси та торкнувшись питання про візи російських дипломатів, представник Держдепу Нед Прайс зазначив, що російські дипломати, у яких закінчився термін дії візи, можуть подати заяву про продовження і що подібні заяви розглядаються на регулярній основі.

"Широко поширені затримки в оновленні минулих віз також націлені на видавлювання російських дипломатичних працівників з країни", - заявив Антонов.

Крім того, розповів посол, американська влада скасовує діючі візи дружин і дітей співробітників без пояснення причин.

"Майже всі вони залишаться без заміни, оскільки Вашингтон різко посилив процедури видачі віз", - сказав посол.

Антонов не уточнив, чи викликаний запит США якоюсь конкретною суперечкою.

Раніше повідомлялося, що США в серпні звільнять 182 місцевих співробітника і десятки підрядників, які працювали в американських дипломатичних об'єктах в Москві, Єкатеринбурзі та Владивостоці. Держсекретар Ентоні Блінкен висловив жаль діями уряду Росії.

Нагадаємо, 14 травня уряд Російської Федерації вніс США і Чехію в список "недружніх країн". При цьому США заборонили наймати громадян РФ для роботи в посольствах.

Зазначимо, у квітні президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про заходи впливу на недружні дії США та інших іноземних держав".