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США звільнять майже 200 росіян зі своїх посольств у Росії

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Вашингтон, П'ятниця 30 липня 2021 22:38
США звільнять майже 200 росіян зі своїх посольств у Росії Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США в серпні звільнять 182 місцевих співробітників і десятки підрядників, які працювали в американських дипломатичних об'єктах в Москві, Єкатеринбурзі і Владивостоці. Держсекретар Ентоні Блінкен висловив жаль діями уряду Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.

"Починаючи з серпня, російський уряд забороняє США тримати, наймати або брати співробітників з Росії або третіх країн, за винятком нашої служби охорони. Ми глибоко засмучені, що ця дія змусить нас звільнити 182 місцевих співробітників і десятки осіб, які працювали за контрактами, з наших дипломатичних представництв Москві, Владивостоці і Єкатеринбурзі", - цитує Блінкена пресслужба.

Держсекретар висловив жаль у зв'язку з необхідністю звільнити місцевих співробітників, що негативно вплине на діяльність американських дипмісій в Росії.

"Хоча ми і шкодуємо про дії російського уряду, які змусили скоротити наші послуги та операції, США продовжать виконувати свої зобов'язання, продовжуючи підтримувати передбачувані і стабільні відносини з Росією", - додав Блінкен.

Нагадаємо, 14 травня Уряд Російської Федерації внесло США і Чехію в список "недружніх країн". При цьому США заборонили наймати громадян РФ для роботи в посольствах.

Зазначимо, у квітні президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про заходи впливу на недружні дії США та інших іноземних держав".

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