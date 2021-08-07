США оголосять про нові санкції проти Білорусі в річницю виборів президента, - CNN

Джерело в Конгресі повідомило виданню, що санкції повинні оголосити в понеділок.

"Санкції оголосять в ознаменування річниці виборів у цій східноєвропейській країні, які міжнародне співтовариство засудило як шахрайство", - пише CNN.

У той же час поки не ясно, на що будуть націлені нові санкції. Однак наголошується, що лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська в ході візиту до Вашингтона передала адміністрації Байдена конкретний список компаній, які вона хотіла б бачити під санкціями.

Йдеться про компанії, які монополізовані режимом Олександра Лукашенка і його соратниками, включаючи калійну компанію "Білоруськалій", а також нафтові, лісові і сталеливарні підприємства.

Тихановська закликала ввести нові санкції, назвавши попередні обмеження США щодо Білорусі "символічними" і "моральними санкціями".

Як відомо, 9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента, які нібито виграв Олександр Лукашенко. У країні в той же день почалися протести, в результаті яких були заарештовані сотні опозиціонерів.

Світова спільнота також не визнає результатів виборів. Проти Лукашенка, його оточення і деяких білоруських компаній ЄС і США ввели ряд санкцій.