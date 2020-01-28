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США звинуватили РФ в перешкоджанні встановленню перемир'я в Сирії

Новини » В світі     28.01.2020 - 13:19
США звинуватили РФ в перешкоджанні встановленню перемир'я в Сирії
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Минулого місяця Сирія при підтримці Росії відновила наступ в провінції Ідліб

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Росія перешкоджає режиму припинення вогню в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Він назвав "безжалісними" дії російської армії, а також радикальної проіранського угруповання "Хезболла". які підтримують режим лідера Сирії Башара Асада.

Відзначимо, в середині грудня сирійські урядові війська за підтримки авіації РФ відновили наступ в провінції Ідліб, де за тиждень бомбардувань загинули десятки людей. Це остання територія на захід від річки Євфрат, яку контролює озброєна сирійська опозиція.

Москва і Дамаск стверджують, що завдають ударів тільки по позиціях бойовиків.

Нагадаємо, в результаті авіаударів по провінції Ідліб, останньому утримуваному повстанцями районі на північному заході Сирії, понад десять осіб були вбиті та ще 60 поранені. Авіаудар був нанесений після того, як 12 січня набула чинності угода між Росією і Туреччиною про припинення вогню в провінціях.

Пізніше в ООН повідомили, що близько 350 тисяч жителів провінції Ідліб були змушені покинути своє житло через наступ військ режиму Башара Асада, підтримуваного силами Російської Федерації.

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