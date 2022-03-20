RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США обговорюють з Туреччиною відправку Україні С-400 в обмін на зняття санкцій

Фото: США обговорюють з Туреччиною відправку Україні С-400 в обмін на зняття санкцій (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Офіційний представник Пентагону заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори з Туреччиною про відправку Україні зенітних ракетних систем С-400. Передача озброєння можлива в обмін на повернення Туреччини в американську програму виробництва винищувача п'ятого покоління F-35 і зняття з Анкари санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia.

"Ми ведемо постійні переговори з Анкарою про відмову від системи С - 400 і відправку її Києву в обмін на повернення Туреччини в програму F-35 і зняття з неї санкцій", - заявив представник Пентагону.

Відзначимо, що Росія і Туреччина уклали контракт на поставку Москвою Анкарі ЗРС С-400 в 2017 році. Туреччина першою з країн НАТО придбала у Росії ці системи.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 25-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВСУВійна Росії проти України