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США обговорюють з союзниками можливість передачі Україні засобів ППО та інших озброєнь

Автор: Дмитрий Кузнецов

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює з європейськими союзниками можливість передачі Україні засобів ППО та інших озброєнь. Зокрема, мова йде про зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як зазначає видання, обговорення почалися напередодні запланованої наступного тижня поїздки Міністра оборони США Ллойда Остіна для зустрічі з союзниками по НАТО в Брюсселі та Словаччині. Остання разом з Польщею та Румунією заявила про готовність передати військову допомогу Україні, яка постраждала від вторгнення Росії.

Словаччина має добре знайомий український військовий ЗРК С-300, який використовується для захисту від ворожої авіації.

"Ми вважаємо, що найбільш ефективним способом підтримки українських військових в їх боротьбі проти Росії є надання більшої кількості протитанкових засобів і систем ППО", - сказав Тод Уолтерс, командувач збройними силами США.

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