США обговорили з енергокомпаніями постачання газу у разі вторгнення РФ в Україну
Представники Держдепартаменту США обговорили з міжнародними енергетичними компаніями можливі плани поставок газу в Європу. Консультації проведені на випадок вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з цими даними, консультації проводилися під керівництвом старшого радника Держдепартаменту з енергетичної безпеки Еймоса Хокстіна.
"Ми провели консультації також і з енергетичними компаніями. Ми говорили з ними з приводу тих питань, що турбують, і говорили з ними про цілу низку надзвичайних ситуацій", - заявило одне з джерел.
При цьому воно зазначило, що влада США не просила компанії збільшити обсяги виробництва.
Зазначається, що йшлося, зокрема, про можливі перебої постачання, які можуть відбутися у разі, якщо США введуть проти РФ санкції унаслідок початку конфлікту між Москвою і Києвом.
Нагадаємо, глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив про провину Росії в енергетичній кризі в Європі. РФ може збільшити постачання газу, щонайменше, на третину від нинішнього рівня, але вона тримає спотові продажі обмеженими.
Зазначимо, 21 грудня 2021 року ціни на газ в Європі досягли історичного максимуму у 2150 доларів.