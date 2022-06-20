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У США стурбовані можливим втручанням Росії в проміжні вибори

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Україна, Понеділок 20 червня 2022 09:53
У США стурбовані можливим втручанням Росії в проміжні вибори Фото: Росія може вплинути на вибори в США (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія може використовувати розбіжності в США для впливу на листопадові проміжні вибори. Стурбованість зростає в американських міністерствах внутрішніх справ і національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За оцінками джерел CNN, Росія "може організувати демонстративні незначні зломи мереж місцевих виборчих органів, що викличе недовіру до американської електронної системи голосування".

Ці зусилля, за словами офіційних осіб, будуть спрямовані на те, щоб підігріти сумніви в результатах президентських виборів 2020 року, поширювані колишнім президентом Дональдом Трампом і багатьма його союзниками.

"Якщо станеться щось, нехай незначне, це призведе до хаосу, люди подумають, що всі вибори абсолютно небезпечні", - сказала Ніколь Тісдейл, яка раніше була директором із законодавчих питань в Раді національної безпеки.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп роздумує над тим, щоб до проміжних виборів до Конгресу в листопаді 2022 року висунути свою кандидатуру президентських виборах, які пройдуть в 2024.

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