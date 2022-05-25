США стурбовані планами Туреччини провести нову операцію на сирійському кордоні

Сполучені Штати висловили стурбованість з приводу планів Туреччини почати нові військові операції вздовж південного кордону Сирії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У США заявили, що будь-який новий наступ на півночі Сирії підірве регіональну стабільність і поставить під загрозу американські війська.
"Ми глибоко стурбовані повідомленнями та обговореннями потенційного посилення військової активності на півночі Сирії і, зокрема, її впливу на тамтешнє цивільне населення ", - заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.
Він додав, що США розуміє побоювання Туреччини щодо безпеки на південному кордоні, але будь-який новий наступ ще більше підірве регіональну стабільність і поставить під загрозу сили США і кампанію коаліції проти ІДІЛ.
У понеділок, 23 травня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара незабаром почне нові військові операції вздовж своїх південних кордонів, щоб створити безпечні зони глибиною 30 км для боротьби з терористичними загрозами в цих регіонах.
Анкара називає терористичними організаціями Курдську робітничу партію (КРП) і Загони народної самооборони (YPG, входять до складу альянсу "Демократичні сили Сирії").
Нагадаємо, Туреччина хоче отримати письмові гарантії від Фінляндії та Швеції перед тим, як вона погодиться на їх вступ до НАТО.
Раніше Ердоган заявив, що Турція не може відмовитися від газу з РФ і розірвати зв'язки з Путіним.
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