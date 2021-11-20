США стурбовані діями і заявами Росії щодо України, - Держдеп

США стурбовані військовою активністю Росії на кордоні з Україною. Крім того, побоювання викликають заяви і дії, які спостерігаються з боку російських офіційних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена .

"Ми дійсно стурбовані незвичайною військовою активністю Росії на кордоні з Україною. У нас є серйозні побоювання з приводу деяких висловлювань, які ми чуємо і чуємо з Росії, а також в соціальних мережах", - наводить слова Блінкена видання Barrons.

За словами глави Держдепу, союзники США поділяють побоювання щодо Росії. При цьому він зазначив, що невідомо, які цілі переслідує президент РФ Володимир Путін.

"Але ми знаємо, що відбувалося в минулому. Ми знаємо, як намагатися процитувати якусь ілюзорну провокацію з боку України або будь-якої іншої країни і використовувати це як привід для того, що Росія планує зробити", - додав Блінкен, маючи на увазі події 2014 року, коли Україна втратила частину території, а на сході країни почалася війна.