ru ua
Сб, 20 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

США стурбовані діями і заявами Росії щодо України, - Держдеп

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 20 листопада 2021 20:03
США стурбовані діями і заявами Росії щодо України, - Держдеп Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США стурбовані військовою активністю Росії на кордоні з Україною. Крім того, побоювання викликають заяви і дії, які спостерігаються з боку російських офіційних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Ми дійсно стурбовані незвичайною військовою активністю Росії на кордоні з Україною. У нас є серйозні побоювання з приводу деяких висловлювань, які ми чуємо і чуємо з Росії, а також в соціальних мережах", - наводить слова Блінкена видання Barrons.

За словами глави Держдепу, союзники США поділяють побоювання щодо Росії. При цьому він зазначив, що невідомо, які цілі переслідує президент РФ Володимир Путін.

"Але ми знаємо, що відбувалося в минулому. Ми знаємо, як намагатися процитувати якусь ілюзорну провокацію з боку України або будь-якої іншої країни і використовувати це як привід для того, що Росія планує зробити", - додав Блінкен, маючи на увазі події 2014 року, коли Україна втратила частину території, а на сході країни почалася війна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив напруженість на кордоні з Росією. Однак, за його словами, загрози наступу поки немає.

Зазначимо, раніше американська розвідка попередила союзників про загрозу військового вторгнення Росії в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Державний департамент США
NEWS
Шмигаль про транзит газу: Україна хоче продовжити контракт на 15 років
Шмигаль про транзит газу: Україна хоче продовжити контракт на 15 років
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи