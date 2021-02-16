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США назвали загострення на Донбасі "яскравим нагадуванням", що РФ керує конфліктом

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 16 лютого 2021 22:09
США назвали загострення на Донбасі "яскравим нагадуванням", що РФ керує конфліктом Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Місія Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ відреагувала на нещодавнє загострення ситуації на Донбасі. У США заявили, що це "яскраве нагадування", що Росія керує конфліктом на сході України.

Про це йдеться в заяві на сайті місії США при ОБСЄ.

В американській місії наголосили, що Росія несе відповідальність перед загиблими та покаліченими в конфлікті, який вона спровокувала та розпалює.

"Активізація бойових дій в минулий уїк-енд демонструє, що Росія здатна нарощувати насильство в Україні, коли їй заманеться. Це яскраве нагадування про те, що Росія управляє конфліктом в Україні", - сказали в США.

Загострення ситуації на Донбасі, як зазначають в США, підкреслює необхідність виконання мінських домовленостей, починаючи з виведення російських сил з території України.

Нагадаємо, у неділю на Донбасі в результаті підриву на мінах загинули троє українських військових.

Як писало РБК-Україна, глава держави направив на Донбас міністра оборони і главу ЗСУ, щоб вони провели розслідування загибелі українських військових.

Додамо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ назвала основні гарячі точки на Донбасі

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