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США в ближайшие месяцы могут начать передачу Украине конфискованных активов РФ

Фото: США в ближайшие месяцы могут начать передачу Украине конфискованных активов РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Согласно недавно принятому закону, США в течение ближайших месяцев планирует начать процесс передачи Украине части конфискованных активов России через Государственный департамент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора оперативной группы Министерства финансов США по выявлению и конфискации незаконно заработанных активов Эндрю Адамса во время выступления в Hudson Institute в Вашингтоне.

"В будущем мы также готовы приступить к передаче конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно недалекое развитие событий", - заявил Адамс.

Представитель министерства напомнил, что в конце декабря президент США Джо Байден подписал закон о государственном бюджете на 2023 год, ранее принятый Конгрессом, среди его положений было определено право Минюста передавать конфискованные средства Госдепартамента с целью оказания помощи Украине.

"Закон не определяет пути для передачи всех конфискованных средств, которые могут быть собраны в результате наших усилий... Это не "серебряный шар", но все же позволяет надеяться, что мы увидим первые передачи (конфискованных активов – ред.) от Министерства юстиции Госдепартамента в ближайшие недели и месяцы", - сказал чиновник.

Напомним, США и другие партнеры оказывают давление на Швейцарию с целью замораживания российских активов и передачи их Украине.

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