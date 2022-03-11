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США, НАТО, Євросоюз і "Велика сімка" приймуть ряд кроків щодо Путіна, - Байден

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Вашингтон, П'ятниця 11 березня 2022 17:40
США, НАТО, Євросоюз і "Велика сімка" приймуть ряд кроків щодо Путіна, - Байден Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент США Джо Байден анонсував цілу низку кроків щодо президента Росії Володимира Путіна через війну проти України. За його словами, до рішення приєднаються країни НАТО, Євросоюзу і "Великої сімки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

"Сьогодні разом з іншими союзниками по НАТО і міністрами фінансів інших країн "Великої сімки" і Європейського союзу ми спільно оголосимо про цілу низку кроків по відношенню до Путіна для того, щоб закликати його до ще більшої відповіді за агресію щодо України", - зазначив Байден.

За його словами, Росію позбавлять статусу найбільшого сприяння в торгівлі.

"Скасування такого статусу ускладнить Росії ведення бізнесу з США, як і з іншими країнами, які складають більше половини світової економіки. Ми завдамо нищівного удару по російській економіці", - додав Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США заборонять імпорт алкоголю та морепродуктів з Росії.

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