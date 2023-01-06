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США в следующем пакете помощи передадут Украине новые ракеты, - Politico

Фото: американские ракеты Sea Sparrow Украина может получить уже в следующем пакете помощи (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

В следующем пакете военной помощи Соединенные Штаты Америки впервые передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"В пакет впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением, которые можно запускать с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Как уточнили два источника издания, украинским военным удалось переоборудовать свои пусковые установки "Бук" для применения этих американских ракет.

Отмечается, что до сих пор Тайвань был единственной страной, которая использовала наземный вариант этих ракет, в то время как Военно-морские силы США и нескольких союзных флотов используют корабельную версию.

Что известно о ракетах Sea Sparrow?

Эта ракета оборудована полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Она была разработана еще в 60-х годах прошлого века, однако после этого прошла несколько модификаций. Последняя версия ракеты - RIM-7P - имеет увеличенный радиус действия, и автопилот, осуществляющий связь с бортовым компьютером по каналу передачи данных.

Весит снаряд около 230 кг, а максимальная дальность стрельбы этой ракетой составляет 20-30 км. Высота поражения - от 6 м до 15 км. Кроме того, ракета способна лететь со скоростью 3,5 маха. Стоимость одной такой ракеты - около 165 тысяч долларов.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что Белый дом рассматривает возможность отправки боевых машин Bradley в Украину. По информации западных СМИ, БМП могут войти уже в ближайший пакет военной помощи Украине.

Кроме того, вчера стало известно, что Германия намерена передать Украине свои БМП Marder и батарею Patriot.

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Соединенные Штаты АмерикиракетиВоенная помощь