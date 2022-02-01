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США наполягають на скасуванні візиту Болсонару до Росії через загрозу вторгнення РФ в Україну

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Вівторок 01 лютого 2022 07:07
США наполягають на скасуванні візиту Болсонару до Росії через загрозу вторгнення РФ в Україну Фото: президент Бразилії Жаір Болсонару (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Влада США має намір натиснути на президента Бразилії Жаіра Болсонару. Вони хочуть, щоб він скасував свій візит до Росії, запланований на середину лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Folha de S.Paulo.

Відзначається, що влада США вважає, що зустріч Болсонару з главою Кремля Володимиром Путіним "стане сигналом того, що Бразилія підтримує дії Кремля в Східній Європі і легітимізує те, що США вважають порушенням міжнародного права".

У Білому домі також вважають, що Путіну необхідно показати, що в разі продовження ескалації на кордонах України Росію очікує "дипломатична ізоляція".

Позицію США державний секретар США Ентоні Блінкен особисто висловив міністру закордонних справ Бразилії Карлосу Франсе. Таке ж повідомлення було передано президенту Аргентини Альберто Фернандесу, який перебуває з візитом в РФ.

Раніше ми писали, що жителі Бразилії вимагають відставки президента Болсонару: "Люди голодні".

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