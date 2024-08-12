США направят на Ближний Восток атомную подлодку, - Пентагон
Министр обороны США Ллойд Остин дал распоряжение направить на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Georgia, а также ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.
В опубликованном документе говорится, что Остин провел телефонный разговор в главой Министерства обороны Израиля Йоавом Галлантом. В ходе беседы он подтвердил приверженность США всем возможным шагам для защиты Израиля, а также отметил усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности в регионе.
Подтверждаю приверженность, Остин отдал приказ авианосной ударной группе USS ABRAHAM LINCOLN, которая оснащена истребителями F-35, ускорить свой переход в зону ответственности Центрального командования. При этом, авианосец Theodore Roosevelt уже находится в регионе.
Кроме того, глава Пентагона отдал распоряжение направить в район Центрального командования подводную лодку с управляемыми ракетами USS Georgia.
Также в ходе телефонного разговора Остин и Галлант обсудили операции Израиля в Газе и усилия по заключению сделки о прекращении огня и освобождении заложников.
Помимо этого, темой разговора стали усилия по сдерживанию агрессии со стороны Ирана, ливанской "Хезболлы" и других связанных с Ираном группировок по всему региону.
Напомним, что в связи с возросшим риском атак со стороны Ирана, Израиль усиливает оборону инфраструктуры. Власти считают дополнительную осторожность оправданной.
Также мы писали, что разведка Израиля пришла к выводу, что Иран решил на них напасть и может сделать это в ближайшие дни.
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