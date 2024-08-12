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США направят на Ближний Восток атомную подлодку, - Пентагон

Понедельник 12 августа 2024 05:32
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США направят на Ближний Восток атомную подлодку, - Пентагон Фото: флаги США и Израиля (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Министр обороны США Ллойд Остин дал распоряжение направить на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Georgia, а также ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

В опубликованном документе говорится, что Остин провел телефонный разговор в главой Министерства обороны Израиля Йоавом Галлантом. В ходе беседы он подтвердил приверженность США всем возможным шагам для защиты Израиля, а также отметил усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности в регионе.

Подтверждаю приверженность, Остин отдал приказ авианосной ударной группе USS ABRAHAM LINCOLN, которая оснащена истребителями F-35, ускорить свой переход в зону ответственности Центрального командования. При этом, авианосец Theodore Roosevelt уже находится в регионе.

Кроме того, глава Пентагона отдал распоряжение направить в район Центрального командования подводную лодку с управляемыми ракетами USS Georgia.

Также в ходе телефонного разговора Остин и Галлант обсудили операции Израиля в Газе и усилия по заключению сделки о прекращении огня и освобождении заложников.

Помимо этого, темой разговора стали усилия по сдерживанию агрессии со стороны Ирана, ливанской "Хезболлы" и других связанных с Ираном группировок по всему региону.

Напомним, что в связи с возросшим риском атак со стороны Ирана, Израиль усиливает оборону инфраструктуры. Власти считают дополнительную осторожность оправданной.

Также мы писали, что разведка Израиля пришла к выводу, что Иран решил на них напасть и может сделать это в ближайшие дни.

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