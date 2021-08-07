RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США направили в Афганістан бомбардувальники для боротьби з талібами

Автор: Марія Кучерявець

США намагається допомогти афганським військовим зупинити наступ бойовиків руху "Талібан". Країна відправила до Афганістану бомбардувальники B-52 Stratofortress.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

"Пентагон змушений активізувати щоденні бойові вильоти. Не тільки для того, щоб зупинити талібів, але і для допомоги афганським військово-повітряним силам", - пише видання.

За інформацією ЗМІ, B-52 Stratofortress вилетіли до Афганістану з американської авіабази в Катарі.

Однак кількість літаків не вказана. Відомо, що бомбардувальники завдадуть ударів по цілях в провінціях Кандагар, Герат, Лашкаргах і Гільменд.

Нагадаємо, нещодавно таліби захопили столицю афганської провінції Німроз місто Зарандж, під час атаки був убитий високопоставлений співробітник уряду Афганістану.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТалібанСполучені Штати АмерикиАфганистан