США направили в Афганістан бомбардувальники для боротьби з талібами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

"Пентагон змушений активізувати щоденні бойові вильоти. Не тільки для того, щоб зупинити талібів, але і для допомоги афганським військово-повітряним силам", - пише видання.

За інформацією ЗМІ, B-52 Stratofortress вилетіли до Афганістану з американської авіабази в Катарі.

Однак кількість літаків не вказана. Відомо, що бомбардувальники завдадуть ударів по цілях в провінціях Кандагар, Герат, Лашкаргах і Гільменд.