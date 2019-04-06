ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США мають намір продовжити відстрочку імпортерам нафти з Ірану, - WSJ

Новини » Політика    06.04.2019 - 12:16
США мають намір продовжити відстрочку імпортерам нафти з Ірану, - WSJ
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

Рішення пов'язане з відновленням бойових дій у Лівії

Американський чиновник, який бере участь у санкційної програмі розповів, що бойові дії на території Лівії збільшують вірогідність, що Сполучені Штати можуть продовжити відстрочку для деяких покупців нафти з Ірану, якы виведені з-під дії американських санкцій проти Тегерана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела The Wall Street Journal.

Повідомляється, що через похід фельдмаршала Лівійської національної армії Халіфа Хафтара на столицю Лівії Тріполі значно зростає загроза видобутку нафти в країні після тривалого затишшя.

Також відновлення бойових дій в Лівії сильно підриває плани США щодо скорочення поставок венесуельської і іранської нафти.

"Ми не можемо дозволити собі допустити нещасний випадок на ринку нафти", - повідомив американський чиновник.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що армія Халіфа Хафтара захопила аеропорт у Тріполі. Під контроль сил Хафтара перейшли також райони Каср-Бен-Гашир (30 км від столиці) і Сук аль-Хаміс (24 км від Тріполі).

Уряд Лівії заявив про звільнення аеропорту Тріполі Радбез ООН і G7 закликали припинити військові дії в Лівії
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Сполучені Штати АмерикинефтьЛивияІран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся