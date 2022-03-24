США мають намір прийняти до 100 тисяч біженців з України, - Reuters

Сполучені Штати Америки (США) планують прийняти до 100 000 українців, які рятуються від війни Росії проти України . Але поки не зрозуміло, як буде проходити транспортна логістика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що офіційне підтвердження може з'явитися в найближчі дні, поки президента США Джо Байден перебуває з робочою поїздкою в Європі для координації реакції західних союзників на російське вторгнення.

Як пише Reuters, поки неясно, як українські біженці зможуть потрапити в США, оскільки незрозуміла транспортна та імміграційна логістика.

За словами одного з представників адміністрації Байдена, не всі прийняті українці пройдуть через програму біженців. Очікується, що частина приїде за сімейними візами або якоюсь іншою процедурою.