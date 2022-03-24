США мають намір прийняти до 100 тисяч біженців з України, - Reuters

Сполучені Штати Америки (США) планують прийняти до 100 000 українців, які рятуються від війни Росії проти України. Але поки не зрозуміло, як буде проходити транспортна логістика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що офіційне підтвердження може з'явитися в найближчі дні, поки президента США Джо Байден перебуває з робочою поїздкою в Європі для координації реакції західних союзників на російське вторгнення.
Як пише Reuters, поки неясно, як українські біженці зможуть потрапити в США, оскільки незрозуміла транспортна та імміграційна логістика.
За словами одного з представників адміністрації Байдена, не всі прийняті українці пройдуть через програму біженців. Очікується, що частина приїде за сімейними візами або якоюсь іншою процедурою.
Нагадаємо, раніше в Євросоюзі заявили, що через вторгнення Росії в Україну спостерігається небачений з часів Другої світової війни потік біженців.
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