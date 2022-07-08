RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США мають намір об'єднати з Саудівською Аравією системи ППО

Фото: США мають намір об'єднати з Саудівською Аравією системи ППО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В ході візиту на Близький Схід президент США Джо Байден проведе переговори з королем Саудівської Аравії і його наближеними. Однією з головних тим для дискусії стане можливість інтеграції систем ППО двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Імовірно це питання обговорюється США з регіональними лідерами перед обличчям загрози з боку Ірану. Байден вирушить на Близький Схід наступного тижня. Президент прибуде до Саудівської Аравії відразу після візиту до Ізраїлю і на Західний берег річки Йордан.

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року таліби оголосили про встановлення контролю над всією територією Афганістану. 31 Серпня США оголосили про завершення виведення своїх військ з Афганістану. Президент США Джо Байден вирішив не продовжувати операцію з евакуації людей, виходячи з рекомендацій американських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСаудовская АравияПВО