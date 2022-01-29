США накрили сильні снігопади. Тисячі будинків залишилися без електрики, рейси скасовуються

Майже 55 млн людей отримали попередження про снігопади від середньої Атлантики до Нової Англії. У десяти штатах, від Вірджинії до Мена, зберігається попередження про снігову бурю.

За ніч в деяких районах Середньої Атлантики і Північного Сходу випало від 5 до 15 сантиметрів снігу, і ще більше снігу ще на підході.

Найсильніший сніг прогнозується в районах Лонг-Айленда, Нью-Йорка, Род-Айленда, Массачусетса, Нью-Гемпшира і Мена. Разом з тим холодне арктичне повітря опустилося на Флориду. У Майамі завтра температура повітря може опуститися до рекордно низьких за останнє десятиліття.

У штаті Нью-Джерсі через негоду залишилися без світла майже 400 будинків, а в Род-Айленді без електрики залишилися більше ніж 100 будинків.

Губернатор Род-Айленду Ден Маккі попросив Білий дім оголосити надзвичайну ситуацію в регіоні через снігопади.

При цьому в штаті Массачусетс понад 117 тисяч людей залишилися без електрики оскільки на регіон обрушився потужний ураган. Більшість відключень в Массачусетсі відбувається на Кейп-Коді і вздовж південного узбережжя.

У штаті також ввів заборону на рух великогабаритних вантажівок і тягачів по міжштатних автомагістралях. При цьому жителів штату закликали не виїжджати нікуди без необхідності.

В Нью-Йорк йде безперервний і постійний снігопад, а жителів закликали утриматися від поїздок. В той самий час в місті спостерігаються проблеми з роботою метро, проте поки його вирішили не закривати.

Скасування рейсів

Через снігопади в США скасували понад 3500 рейсів, як по країні, так і за її межі.

В аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку скасовані 72% рейсу на приліт і 80% рейсів на виліт, в аеропорту "Ла-Гардія" - 97%, в Ньюарку - 91%. На 30 січня скасовані вже більше ніж 800 рейсів.