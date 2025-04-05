США приказано вернуть мужчину, ошибочно отправленного в тюрьму Сальвадора

В пятницу окружной судья США Паула Ксинис постановила, что правительство должно вернуть Килмара Армандо Абрего Гарсию из центра содержания под стражей террористов в Сальвадоре. По ее словам, мужчину отправили в тюрьму этой страны из-за "административной ошибки". Она считает, что он, вероятно, был выслан из США с нарушением закона.

Ксинис сказала, что Абрего Гарсия получил отсрочку на высылку в родную страну в 2019 году. Она добавила, что мужчина был незаконно арестован 12 марта и отправлен в Сальвадор 15 марта без надлежащей юридической процедуры или обоснования.

Минюст США утверждает, что он является членом банды MS-13 и представляет опасность для общества. Однако адвокат отрицает принадлежность Абрего Гарсия к банк и утверждает, что он являются рабочим по обработке листового металла.

"Мы предлагаем судье связаться с президентом (Сальвадора Наибом Букеле - ред.), поскольку мы не знаем, имеет ли судья юрисдикцию или полномочия в отношении страны Сальвадор", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Bloomberg пишет, что приказ был издан на фоне напряженного противостояния между правительством и другим федеральным судьей. В частности, он заявил, что США, возможно, сознательно проигнорировали его распоряжение прекратить депортацию венесуэльцев, которых администрация Трампа считает членами банд.