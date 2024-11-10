США приказали компании Тайваня прекратить продавать Китаю чипы для ИИ, - Reuters

США приказали тайваньской компании TSMC прекратить с понедельника поставки передовых чипов в Китай. Речь идет о тех, которые используются в приложениях с ИИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам источника, Министерство торговли США направило компании TSMC соответствующее письмо. В нем говорится о введении экспортных ограничений на некоторые сложные чипы с технологическим процессом 7 нанометров и более, предназначенные для Китая, которые используются в ускорителях искусственного интеллекта (ИИ) и графических процессорах (GPU).

Приказ США, о котором сообщается впервые, поступил всего через несколько недель после того, как TSMC уведомила Министерство торговли о том, что один из ее чипов был обнаружен в процессоре Huawei AI. Сообщается, что исследовательская фирма Tech Insight разобрала продукт, виявив чип TSMC и очевидное нарушение экспортного контроля.

Reuters пишет, что Huawei находится в американском списке торговых ограничений, который требует от поставщиков получения лицензий на поставку любых товаров или технологий компании. В связи с этим, любая лицензия, которая могла бы помочь усилиям Huawei в области ИИ, скорее всего, будет отклонена.

По словам источника Reuters, в результате получения письма TSMC уведомила пострадавших клиентов о приостановке поставок чипов с понедельника. Министерство торговли США отказалось от комментариев.

"TSMC регулярно обсуждает с правительством вопросы экспортного контроля и ясно дала понять, что будет соблюдать внутренние и международные правила", - заявили в Министерстве экономики Тайваня.

Как пишет издание, последние меры затронули еще больше компаний и они позволят США оценить, перенаправляют ли другие компании чипы Huawei для своего процессора ИИ.

В частности, в прошлом месяце источники сообщили агентству, что TSMC приостановила поставки китайскому производителю микросхем Solhgo после того, как его чип совпал с тем, который был обнаружен а процессоре Huawei AI.