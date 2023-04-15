США предоставят Украине 5 млрд долларов бюджетной поддержки

"Это финансирование, наряду с поддержкой ЕС, МВФ и других организаций, позволяет правительству оказывать важнейшие услуги своим гражданам, борясь с жестокой агрессией России",- говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина по результатам переговоров в рамках Spring Meetings МВФ и Всемирного банка получит дополнительную поддержку более чем на 5 млрд долларов.

Отметим, США обязались предоставить бюджету Украину в 2023 году помощи в виде грантов на 9,9 млрд долларов, ЕС предоставит 18 млрд долларов макрофинансовой помощи в виде льготных кредитов.