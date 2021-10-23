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У США почали розслідування щодо виведення військ з Афганістану

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Вашингтон, Субота 23 жовтня 2021 06:23
У США почали розслідування щодо виведення військ з Афганістану Фото: у США почалися розслідування щодо Байдена через виведення військ з Афганістану (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Низка відомств в США почала нові розслідування щодо виведення військ з Афганістану. Зокрема перевірки проведуть щодо адміністрації президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Держдепартамент, міністерство внутрішньої безпеки, міністерство охорони здоров'я і соціальних служб і Агентство США з міжнародного розвитку проведуть власні перевірки дій адміністрації президента.

Вони також проведуть перевірку щодо виведення дипломатичного персоналу США з Афганістану, закриття там посольства країни, а також екстреної евакуації афганських біженців. Як зазначає газета, інспектори працюватимуть у співпраці зі спеціальним генеральним інспектором США з відновлення Афганістану Джоном Сопко, підзвітним Конгресу США.

Нагадаємо, американська армія завершила вихід з Афганістану 30 серпня. Їх вводили після терактів 11 вересня 2001 року, коли афганський "Талібан" відмовився видати терориста Усаму бен Ладена.

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