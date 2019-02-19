У США почали розслідування у зв'язку з проектом будівництва АЕС в Саудівській Аравії

У комітеті Палати представників США стурбовані тим, що Ер-Ріяд міг би створити ядерну зброю

Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США во вторник приступил к расследованию в связи с имевшимися у Белого дома планами строительства АЭС в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Сообщается, что сотрудники администрации США стали свидетелями "нештатных действий" сотрудников Белого дома при продвижении проекта по строительству десятков ядерных реакторов в Саудовской Аравии.

Сотрудники администрации связались с комитетом Конгресса из-за обеспокоенности "попытками в Белом доме поспешить с передачей крайне важных ядерных технологий Саудовской Аравии - с возможным нарушением Закона об атомной энергии, и без изучения вопроса Конгрессом, как того требует закон".

В докладе выражается беспокойство в связи с возможностью того, что некоторые сотрудники администрации США в попытках добиться реализации проекта ранее пытались обойти процедуры обеспечения безопасности, имеющие отношение к ядерным технологиям.

В комитете обеспокоены тем, что Эр-Рияд мог бы создать ядерное оружие, если бы получил американские технологии без достаточных гарантий их должного использования.

Как сообщается, проект продвигал тогдашний советник по нацбезопасности США Майкл Флинн, отправленный в отставку в начале 2017 года, а также протеже Флинна Дерек Харви - сотрудник Совета национальной безопасности, курировавший Ближний Восток и Северную Африку. Харви продолжал работать над проектом, несмотря на отставку Флинна и на прямые указания со стороны нового руководства Совета национальной безопасности прекратить работу над проектом из-за сомнений в его правомерности. В итоге в июле 2017 года Харви также покинул свой пост.

AP указывает, что проект АЭС в Саудовской Аравии пропагандирует компания IP3 International, причем в свое время проводником ее интересов в Белом доме был Флинн.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейцы должны участвовать в совместных ядерных миссий в рамках НАТО.