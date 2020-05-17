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У США почали нове розслідування проти Трампа

Новини » В світі     17.05.2020 - 14:35
У США почали нове розслідування проти Трампа
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Трамп звільнив генерального інспектора за рекомендацією Помпео

Демократи в Конгресі США розпочали розслідування проти президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо звільнення посадовця із Державного департаменту. Посадовець займався розслідуванням діяльності державного секретаря Майка Помпео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Як повідомляється, повідомлення про розслідування 16 травня з’явилося наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що планує звільнити генерального інспектора Держдепартаменту Стіва Лініка. Демократи припустили, що Лінік, розпочав розслідування правопорушень самим секретарем Помпео.

Як зазначається, Лінік розслідував скарги на те, що Майк Помпео міг зловживати роботою підлеглих і просив їх виконувати особисті доручення, зокрема купувати їжу і наглядати за його собакою. В рамках свого розслідування демократи зажадали, щоб адміністрація Трампа передала документи, пов’язані зі звільненням Лініка, а також інформацію щодо розслідування.

Загалом Лінік став третім звільненим від квітня Дональдом Трампом чиновником, що вивчав ймовірні неправомірні дії влади. Експрокурор Лінік був призначений колишнім президентом США Бараком Обамою для контролю над витратами і виявленням будь-яких зловживань в Державному департаменті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звільнив генерального інспектора по розвідці Майкла Аткінсона, який доповів Конгресу слова співробітника ФБР про деталі розмови американського лідера з українським колегою Володимиром Зеленським.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикизвільненняследствиеДональд ТрампДемократическая партия США
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