США могут заблокировать продажу оружия Израилю: что известно

Агентство пишет, что документ поддерживают законодатели, которые утверждают, что Израиль препятствует гуманитарной помощи, в которой остро нуждаются палестинские гражданские лица в Газе.

"Резолюции неодобрения" подал сенатор Берни Сандерс, независимый депутат, который сотрудничает с демократами. Однако, в связи с сильной двухпартийной поддержкой Израиля, ожидается, что резолюции не будут приняты. В то же время сторонники надеятся, что они побудят правительство Израиля и администрацию президента США Джо Байдена сделать больше для защиты мирных жителей в Газе.

Как пишет Reuters, две резолюции, написанные совместно с сенаторами-демократами Джеффом Меркли и Питером Уэлчем, блокируют продажу 120-миллиметровых минометных снарядов и совместных боеприпасов прямой наводки (JDAMS).

Третья резолюция, автором которой является сенатор-демократ Брайан Шатц, блокирует продажу танковых снарядов.

Сандерс в заявлении указал, что война Израиля в Газе велась практически только с использованием американского оружия и 18 млрд долларов налогоплательщиков США.

"Израиль сбрасывал предоставленные США 2000-фунтовые бомбы на густонаселенные районы, убивал сотни мирных жителей, чтобы уничтожить горстку боевиков ХАМАС, и не прилагал особых усилий, чтобы различать мирных жителей и комбатантов. Эти действия безнравственны и не закононны", - заявил он.