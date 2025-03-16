США могут заключить со странами новые торговые соглашения после введения пошлин, - Рубио

Он отметил, что администрация Трампа "установит новый статус-кво", а затем Штаты смогут договориться о чем-то, если другие страны этого заходят.

"Мы собираемся ввести пошлины для стран, которые будет ответом на те, которые они вводят для нас. Это не против Канады, это не против Мексики, это не против ЕС, это против всех", - сказал Рубио.

Далее, по словам госсекретаря, Штаты могут вступить в двухсторонние переговоры о торговых соглашениях, которые будут иметь смысл для обеих сторон.

"И затем, исходя из этой новой основные справедливости и взаимности, мы, возможно, вступим в двухсторонние переговоры со странами по всему миру о новых торговых соглашениях, которые будут иметь смысл для обеих сторон", - резюмировал он.