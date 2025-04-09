США могут возобновить отдельные программы помощи для ряда стран мира

Как отметили знакомые с вопросом шесть источников, быстрая отмена решений, принятых всего несколько дней назад, подчеркнула импульсивный характер инициированных Трампом сокращений внешней помощи. Это привело к тому, что программы сначала отменялись, затем возобновлялись, а затем снова отменялись и это порождало сбои в работе международных гуманитарных миссий.

Исполняющий обязанности заместителя администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Джереми Левин, которого ранее идентифицировали как члена Департамента эффективности правительства под руководством миллиардера Илона Маска, во внутреннем электронном письме к сотрудникам попросил отменить решение об остановке программ.

По данным источников агентства, он призвал возобновить предоставление грантов Всемирной продовольственной программе в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.

Кроме того, по словам двух источников, администрация возобновила четыре программы финансирования для Международной организации по миграции в Тихоокеанском регионе.

"Извините за все эти колебания по финансированию. Есть много заинтересованных сторон, и мы должны лучше балансировать между этими конкурирующими интересами - это моя ошибка, и я беру на себя ответственность", - написал Левин в письме, с которым ознакомилось Reuters.

В понедельник, 7 апреля, администрация Трампа прекратила предоставление жизненно важной гуманитарной помощи для более десятка стран, включая Афганистан, Йемен, Сомали и Сирию, на общую сумму более 1,3 миллиарда долларов.

По данным правозащитной группы Stand Up For Aid, в состав которой входят бывшие и действующие чиновники США, только за прошлый уикенд по приказу Левина были отменены контракты Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) в Ливане, Сирии, Сомали и Иордании на более 463 миллионов долларов.

Многие из приостановленных программ ранее получили исключения от государственного секретаря США Марко Рубио после первого этапа сокращений программ иностранной помощи. В Госдепартаменте отметили, что эти исключения не были окончательными решениями.

"Смертный приговор"

По словам двух источников агентства, решение о восстановлении части помощи было принято под давлением как со стороны самой администрации Трампа, так и со стороны Конгресса.

В понедельник, 7 апреля, США уведомили Всемирную продовольственную программу ООН о прекращении финансирования экстренной продовольственной помощи в 14 странах. В ответ в организации предостерегли: "Если это будет реализовано, это может стать смертным приговором для миллионов людей, которые находятся на грани голода и голодной смерти".

США не возобновили помощь Афганистану, которым руководит Талибан, и Йемену, большая часть которого контролируется исламистскими боевиками движения хуситов, который поддерживает Иран. Вашингтон был крупнейшим донором гуманитарной помощи для обеих стран, которые пережили годы разрушительной войны.

Во вторник, 8 апреля, пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США обеспокоены тем, что финансирование WFP для Йемена и Афганистана может приносить выгоду хуситам и движению Талибан.

"Было несколько программ в других странах, которые не планировали сокращать, но были ошибочно отменены - сейчас они восстановлены", - отметила Брюс, добавив, что администрация остается преданной международной помощи.

Среди сокращений на прошлых выходных, - 169,8 миллиона долларов на продовольственную помощь, питание для истощенных младенцев и детей, а также гуманитарную авиаподдержку в Сомали. В Сирии было сокращено 111 миллионов долларов финансирования на продовольственную помощь WFP.

Эти сокращения стали очередным шагом администрации Трампа для демонтажа USAID - главного агентства США по оказанию гуманитарной помощи.

С момента вступления Дональда Трампа на второй президентский срок 20 января, администрация отменила миллиарды долларов иностранной помощи в рамках реорганизации, которую чиновники называют хаосом и неопределенностью.

Во вторник, 8 апреля, демократы из Комитета Сената по иностранным делам направили письмо Марко Рубио относительно планов реорганизовать Госдепартамент и включить в его структуру USAID, назвав эти намерения "неконституционными, незаконными, необоснованными, вредными и неэффективными".