США могут конфисковать деньги олигарха Малофеева и передать их Украине, - Reuters

Соответствующее решение принял судья в четверг, и это открывает путь к потенциальному использованию средств на восстановление Украины.

Решение окружного судьи США Пола Гардефе в Федеральном суде Манхэттена стало первым решением о конфискации активов российского олигарха. Президент США Джо Байден в конце 2022 года подписал закон, позволяющий Министерству юстиции передавать некоторые конфискованные активы Государственному департаменту США для помощи Украине. Однако законодательство Соединенных Штатов ограничивает использование правительством конфискованных активов.

Власти США обвинили Малофеева в финансировании сепаратистов в Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году. Малофеев, отрицающий финансирование сепаратистов, попал под санкции США в 2014 году и обвинен в их нарушении уже в 2022 году.

Прокуроры заявили, что у них было право на эти деньги на счету Малофеева в денверском Sunflower Bank, поскольку он пытался перевести их деловому партнеру при нарушении санкций США. Поскольку Малофеев не отрицал требования по конфискации, прокуратура заявила в четверг, что средства должны быть конфискованы по умолчанию.

"Эти суммы мизерны по сравнению с ценой катастрофы, причиненной Россией народу и земле Украины, но вклад важен", - заявил глава оперативной группы Министерства юстиции по воплощению санкций, направленных на российских олигархов Эндрю Адамс.