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США можуть виділити Україні 600 млн доларів на летальну зброю

Автор: Артур Родивилов

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що законодавці хочуть надати Україні 600 мільйонів доларів на летальну оборонну зброю для відбиття нападу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Конгресі також розглядають гуманітарну допомогу для України.

"Що ми робимо з Україною, так це забезпечуємо наявність гуманітарної допомоги, щоб допомогти людям; щоб у нас була смертоносна оборонна зброя, що направляється в Україну на суму 600 мільйонів доларів, щоб вони могли вести свою власну боротьбу", - сказала вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що Сполучене Королівство надасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Зокрема, буде виділено оборонне озброєння.

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Військова допомога