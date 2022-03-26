США можуть ввести санкцій проти російських компаній, що виробляють товари для військових, - CNN

Сполучені Штати розглядають можливість введення санкцій проти російських компаній. Зокрема, тих, які виробляють товари для російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Після зустрічі з вищими посадовими особами США у Варшаві в суботу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, на його думку, посадові особи в Адміністрації президента США Джо Байдена "зацікавлені в тому, щоб перейти до подальших санкцій".

Джерела видання, знайомі з цим питанням, повідомляють, що офіційне рішення ще не прийнято.

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