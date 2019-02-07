У США можуть зняти санкції з венесуельських воєначальників, які виступатимуть за демократію

США розглянуть зняття санкцій з високопоставлених венесуельських воєначальників

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил, что Белый дом рассмотрит снятие санкций с высокопоставленных венесуэльских военачальников, которые признают соответствующим конституции правительство президента Хуана Гуаидо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Болтона.

Он отметил, что США рассмотрят снятие санкций с каждого военачальника, который выступит за демократию.

​"США рассмотрят снятие санкций с высокопоставленных венесуэльских военачальников, которые выступят за демократию и признают соответствующим конституции правительство президента Хуана Гуаидо", - написал Болтон.

Болтон заявил, что высокопоставленные венесуэльские военные должны сделать выбор.

"Те, кто не сделает этого, будут полностью исключены из международной финансовой системы. Сделайте правильный выбор! ", - отметил Болтон.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Болгарии поддержало позицию партнеров по Европейскому союзу и признало главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности лидера государства.