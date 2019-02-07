ru
ua

У США можуть зняти санкції з венесуельських воєначальників, які виступатимуть за демократію


США розглянуть зняття санкцій з високопоставлених венесуельських воєначальників

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил, что Белый дом рассмотрит снятие санкций с высокопоставленных венесуэльских военачальников, которые признают соответствующим конституции правительство президента Хуана Гуаидо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Болтона.

Он отметил, что США рассмотрят снятие санкций с каждого военачальника, который выступит за демократию.

​"США рассмотрят снятие санкций с высокопоставленных венесуэльских военачальников, которые выступят за демократию и признают соответствующим конституции правительство президента Хуана Гуаидо", - написал Болтон.

Болтон заявил, что высокопоставленные венесуэльские военные должны сделать выбор.

"Те, кто не сделает этого, будут полностью исключены из международной финансовой системы. Сделайте правильный выбор! ", - отметил Болтон.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Болгарии поддержало позицию партнеров по Европейскому союзу и признало главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности лидера государства.

Суд заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я Голова Ради НБУ критикує рішення залишити облікову ставку на рівні 18%
Читати всі новини