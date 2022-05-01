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США можуть дозволити надсилати Україні кошти від продажів активів олігархів Росії, - Reuters

Фото: США можуть дозволити надсилати Україні кошти від продажів активів олігархів Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер планує додати в пакет допомоги Україні вартістю 33 млрд доларів ще одне положення. Воно дозволить заарештовувати активи олігархів Росії та направляти кошти від їх продажу до нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Україні потрібна вся допомога, яку вона може отримати, і водночас нам потрібні всі активи, які ми можемо зібрати разом, щоб надати Україні необхідну допомогу", - сказав Шумер.

У четвер президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити допомогу Україні у розмірі 33 млрд доларів. Також його адміністрація попросила законодавців включити положення, Яке допоможе заарештовувати більше активів російських олігархів, та надсилати кошти з їх продажів до Києва.

"Настав час, щоб російські олігархи, які потрапили під санкції, відповіли за незаконно нажите багатство, яке вони отримали", - додав Шумер.

Війна Росії проти України триває шістдесят сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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