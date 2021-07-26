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США можуть припинити бойову місію в Іраку, - AP

Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден і прем'єр Іраку Мустафа аль-Кадімі провели переговори у Вашингтоні. Вони мають намір оголосити, що домовилися до кінця 2021 року остаточно завершити американську бойову місію на іракській території.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Планується, що про це повідомлення лідери країн повідомлять у спільному комюніке.

Після завершення бойової місії американські військові в Іраку будуть займатися виключно підготовкою іракських військових. Також в країні залишаться військові радники США.

Associated Press пише, що Вашингтон вважає іракську армію досить добре підготовленою, щоб самостійно продовжити боротьбу проти терористів з угруповання ІДІЛ. При цьому він підкреслив, що ІДІЛ залишається серйозною загрозою для Іраку.

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Сполучені Штати АмерикиІракДжозеф Байден