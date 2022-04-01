США можуть надати Україні гарантії безпеки, але не ті, які вимагає Київ, - CNN

Ці обговорення, в яких беруть участь безпосередньо українці, знаходяться на дуже ранніх стадіях, оскільки американським, західним і українським офіційним особам не ясно, що російські переговори є чимось більшим, ніж димова завіса.

Один із західних чиновників заявив CNN, що "українцям буде недостатньо повного зобов'язання щодо захисту України", а деякі представники адміністрації Байдена визнають, що ще одна угода типу Будапештського меморандуму не буде корисною.

Ряд офіційних осіб США і заходу скептично поставилися до потенційних гарантій безпеки, багато з них заявили, що поки передчасно обговорювати будь-які непередбачені обставини в ході переговорів.

Деякі американські чиновники були здивовані заявою України після переговорів у Стамбулі про те, що західні гарантії безпеки можуть бути запропоновані.

"Ми постійно обговорюємо з українцями способи, якими ми можемо допомогти забезпечити їх суверенітет і безпеку. Але на цей час я не можу сказати нічого конкретного про гарантії безпеки", - заявила директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

Інші європейські чиновники заявили, що вони також очікують більш докладної інформації від українців, перш ніж брати на себе будь-які публічні зобов'язання.

А офіційний представник США заявив, що переговори з Україною про те, як може виглядати угода про безпеку, все ще знаходяться на самій ранній стадії.