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США можуть підготувати ядерне випробування за декілька місяців

Новини » Політика     27.05.2020 - 08:50
США можуть підготувати ядерне випробування за декілька місяців
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

В Пентагоні пояснили, що в штаті Невада є місце, де можна провести підземні ядерні випробування

В США зможуть провести ядерне випробування протягом декількох місяців. Перший заступник помічника глави Пентагону Дрю Волтер пояснив, що для цього потрібний тільки відповідний наказ від президента Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Defense News.

Як повідомив Дрю Волтер, випробування може відбутися відносно швидко, його проведення можливе протягом місяців, якщо буде вказівка ​​президента. Також він додав, що в штаті Невада є місце, де можна провести підземні ядерні випробування.

Раніше стало відомо, що дане питання піднімалося 15 травня на зустрічі американських чиновників з відомств, що займаються питаннями національної безпеки.

Нагадаємо, влада США обговорювали можливість проведення ядерного випробування вперше з 1992 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним заявив про прихильність Вашингтона контролю над озброєннями, який включає як Росію, так і Китай, і готовності до майбутніх обговорень щоб уникнути дорогої гонки озброєнь.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ПентагонСполучені Штати Америкиядерное оружие
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