США змінюють умови в’їзду для іноземців з 8 листопада

Зокрема, мандрівники мають мати при собі документ, який засвідчує повну вакцинацію проти коронавірусу і негативний тест зроблений не раніше ніж за 72 години до поїздки.

Однак, ця вимога поширюється на іноземців, які прибуватимуть до країни повітряним транспортом.

Зазначимо, що наразі громадяни України можуть потрапити до США літаком незалежно від наявності повної COVID-вакцинації за умови надання негативного тесту, зробленого за 72 години до поїздки, або довідки про одужання від коронавірусу.