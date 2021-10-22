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У США медбрата визнали винним у вбивстві чотирьох пацієнтів

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США, П'ятниця 22 жовтня 2021 04:06
У США медбрата визнали винним у вбивстві чотирьох пацієнтів Фото: у США медбрата визнали винним у вбивстві чотирьох пацієнтів (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Техасі 37-річного медбрата Вільяма Девіса визнали винним у вбивстві чотирьох чоловіків-пацієнтів. За інформацією слідства, він вводив пацієнтам в артерії повітря.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

У період з червня 2017 року по січень 2018 року медбрат вколов повітря в артерії чотирьом пацієнтам, в результаті вони померли. У медкартах померлих сказано, що чоловіки у віці від 47 до 74 років померли від пошкодження головного мозку.

"Всі вони успішно відновлювалися після операцій і лікарі не розуміли, чому стан пацієнтів раптово різко погіршився. На комп'ютерній томографії в їх мозку виявили повітря. Виступаючий в суді експерт заявив, що виключає інші можливі причини смерті, крім проникнення повітря в артерії", - сказано в повідомленні.

Суд присяжних виніс вирок Девісу, тепер йому загрожує смертна кара. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Адвокат медбрата стверджував, що доказів умисного вбивства немає, а в лікарні були "серйозні порушення" і його підзахисний став "цапом-відбувайлом".

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