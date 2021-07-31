США лідирують за кількістю нових випадків коронавірусу і госпіталізації: 100 тисяч за добу

За добу, 29 липня, у світі діагностували понад 642 000 нових випадків зараження коронавірусом . Найбільше хворих виявили в США - 100 тисяч за добу.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на дані сайту Worldometers .

В Індії - понад 41 000 нових заражень, в Бразилії - понад 40 000 випадків. Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Великобританія та Іспанія.

Добова кількість нових пацієнтів, госпіталізованих в США через ускладнення, викликані коронавірусом, зросла до рекордних показників з середини лютого поточного року.

28 липня в цілому в Сполучених Штатах з підтвердженим COVID-19 були госпіталізовані 6 837 осіб. Це найвищі дані за цим показником з 18 лютого поточного року.

Україна серед країн світу посідає 57 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 14 позицію.

У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Великобританія, Іспанія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу - Росія, Великобританія, Франція.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 178 907 063 особи. Зараз налічується понад 14 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 4 224 124 смерті від COVID-19.