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США лідирують за кількістю нових випадків коронавірусу і госпіталізації: 100 тисяч за добу

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Субота 31 липня 2021 07:25
США лідирують за кількістю нових випадків коронавірусу і госпіталізації: 100 тисяч за добу Фото: у США за добу виявили понад 99 нових випадків COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

За добу, 29 липня, у світі діагностували понад 642 000 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше хворих виявили в США - 100 тисяч за добу.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на дані сайту Worldometers.

В Індії - понад 41 000 нових заражень, в Бразилії - понад 40 000 випадків. Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Великобританія та Іспанія.

Добова кількість нових пацієнтів, госпіталізованих в США через ускладнення, викликані коронавірусом, зросла до рекордних показників з середини лютого поточного року.

28 липня в цілому в Сполучених Штатах з підтвердженим COVID-19 були госпіталізовані 6 837 осіб. Це найвищі дані за цим показником з 18 лютого поточного року.

Україна серед країн світу посідає 57 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 14 позицію.

У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Великобританія, Іспанія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу - Росія, Великобританія, Франція.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 178 907 063 особи. Зараз налічується понад 14 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 4 224 124 смерті від COVID-19.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що на тлі поширення штаму "Дельта" світ може втратити досягнення в боротьбі з коронавірусом. COVID-вакцини є єдиним ефективним способом боротьби з недугою.

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