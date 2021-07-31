ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США лидируют по числу новых случаев коронавируса и госпитализации: 100 тысяч за сутки

Новина українською →
Суббота 31 июля 2021 07:25
США лидируют по числу новых случаев коронавируса и госпитализации: 100 тысяч за сутки Фото: в США за сутки выявили более 99 новых случаев COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

За сутки, 29 июля, в мире диагностировали более 642 000 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США - 100 тысяч за сутки.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на данные сайта Worldometers.

В Индии - более 41 000 новых заражений, в Бразилии - более 40 000 случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Великобритания и Испания.

Суточное число новых пациентов, госпитализированных в США из-за осложнений, вызванных коронавирусом, выросло до рекордных показателей с середины февраля текущего года.

28 июля в целом по Соединенным Штатам с подтвержденным COVID-19 были госпитализированы 6 837 человек. Это наиболее высокие данные по этому показателю с 18 февраля текущего года.

Украина среди стран мира занимает 57 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 14 позицию.

В Европе по суточным приростом болезни лидируют Великобритания, Испания, Франция, а суточной смертностью от коронавируса - Россия, Великобритания, Франция.

За все время пандемии вылечились от недуга 178 907 063 лица. Сейчас насчитывается более 14 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено 4 224 124 смерти от COVID-19.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что на фоне распространения штамма "Дельта" мир может потерять достижения в борьбе с коронавирусом. COVID-вакцины являются единственным эффективным способом борьбы с недугом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
Резников назвал условие для имплементации "формулы Штайнмайера"
Резников назвал условие для имплементации "формулы Штайнмайера"
DAILY
Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета