ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У США від коронавірусу помер колишній держсекретар

Новость на русском →
США, Понеділок 18 жовтня 2021 15:18
У США від коронавірусу помер колишній держсекретар Фото: Колін Пауелл (flickr.com/jdlasica)
Автор: Дмитро Левицький

У Сполучених Штатах Америки помер колишній очільник Державного департаменту Колін Пауелл. Причиною смерті екс-держсекретаря стали ускладнення від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву родини Пауелла.

"Генерал Колін Пауелл, колишній держсекретар США та голова Об’єднаного штабу начальників штабів, помер сьогодні вранці через ускладнення, спричинені COVID-19", - повідомила родина екс-держсекретаря на сторінці у Facebook.

Пауелл був повністю вакцинованим від коронавірусу. Колишньому держсекретарю було 84 роки.

Генерал Колін Пауелл очолював Держдепартамент США у період з 2001 по 2005 рік. До цього він був головою Об'єднаного комітету начальників штабів США - з 1989 по 1993 рік. А ще раніше обіймав посаду радника президента США з національної безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
DAILY
Деокупация Криму. Як Україна планує повертати півострів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Деокупация Криму. Як Україна планує повертати півострів