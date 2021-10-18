У США від коронавірусу помер колишній держсекретар

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву родини Пауелла .

"Генерал Колін Пауелл, колишній держсекретар США та голова Об’єднаного штабу начальників штабів, помер сьогодні вранці через ускладнення, спричинені COVID-19", - повідомила родина екс-держсекретаря на сторінці у Facebook.

Пауелл був повністю вакцинованим від коронавірусу. Колишньому держсекретарю було 84 роки.

Генерал Колін Пауелл очолював Держдепартамент США у період з 2001 по 2005 рік. До цього він був головою Об'єднаного комітету начальників штабів США - з 1989 по 1993 рік. А ще раніше обіймав посаду радника президента США з національної безпеки.