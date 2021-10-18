В США от коронавируса умер бывший госсекретарь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление семьи Пауэлла .

"Генерал Колин Пауэлл, бывший госсекретарь США и глава Объединенного штаба начальников штабов, умер сегодня утром из-за осложнений, вызванных COVID-19", - сообщила семья экс-госсекретаря на странице в Facebook.

Пауэлл был полностью вакцинирован от коронавируса. Бывшему госсекретарю было 84 года.

Генерал Колин Пауэлл возглавлял Госдепартамент США в период с 2001 по 2005 год. До этого он был председателем Объединенного комитета начальников штабов США с 1989 по 1993 год. А еще раньше занимал должность советника президента США по национальной безопасности.