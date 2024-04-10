В США компаниям запретят использовать российское программное обеспечение, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Американский телеканал получил эту информацию от пяти американских чиновников.

Решение может быть принято уже в этом месяце. Оно предусматривает использование относительно новых полномочий Министерства торговли США, основанных на указах президентов Джо Байдена и Дональда Трампа, для запрета "Лаборатории Касперского" предоставлять определенные продукты и услуги в США.

Правительственным учреждениям США уже запрещено использовать программное обеспечение указанного российского производителя. Теперь запрет планируется распространить на частные компании.

Источники сообщили CNN, что одной из целей такого шага будет минимизация любого риска для критической инфраструктуры США. Проект первоначального решения касался также граждан США, но мог быть изменен.

Ожидается, что меры будут приняты против антивирусного программного обеспечения.

Телеканал отмечает, что, согласно законодательству США, "Лаборатория Касперского" может обжаловать первоначальное решение о запрете использования ее продуктов или заключить соглашение с правительством, которое смягчит беспокойство относительно безопасности США до объявления любого окончательного решения со стороны Министерства торговли.

По данным компании, которые приводит CNN, ее программными продуктами пользуется более 400 миллионов человек и 240 000 компаний по всему миру. Сколько из этих людей и компаний находятся в США, неизвестно. Но официальные лица США считают, что риск, который представляет программное обеспечение для инфраструктуры США, достаточно высок.