ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США і Китай домовилися про стабілізацію курсу юаня

Новини » Політика    23.02.2019 - 02:31
США і Китай домовилися про стабілізацію курсу юаня
Фото: торгова війна США і Китаю (колаж РБК-Україна)

Остаточну угоду буде підписано на саміті Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном

Сполучені Штати Америки та Китай дійшли угоди про стабілізацію курсу юаня. Про це повідомив глава Мінфіну США Стівен Мнучін, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відповідну заяву міністр фінансів зробив під час переговорів з віце-прем'єр КНР Лю Хе у Вашингтоні.

Водночас Мнучин не повідомив жодних деталей досягнутої угоди.

Як зазначає видання, раніше джерела повідомляли, що США попросили Пекін утримувати стабільний курс юаня. Експерти вважають, що Китай використовує штучне зниження курсу національної валюти для зниження ефекту від американських мит.

Також зазначається, що остання серія американо-китайських зустрічей мала завершитися в п'ятницю, але віце-прем'єр Лю Хе проведе у Вашингтоні ще два дні.

Остаточну угоду буде підписано на саміті з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, 19 лютого у Вашингтоні (США) стартували переговори з торговельних розбіжностей між Сполученими Штатами та Китаєм, метою яких було зазначено "досягнення необхідних структурних змін у Китаї".

Передбачається, що досягнуті домовленості на торгових переговорах будуть сформульовані в протоколі про наміри.

США повинні бути технологічним лідером, - Трамп США не будуть співпрацювати з країнами, які використовують системи Huawei, - Помпео
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайторговляпереговори
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся