США і Китай домовилися про стабілізацію курсу юаня

Фото: торгова війна США і Китаю (колаж РБК-Україна)

Остаточну угоду буде підписано на саміті Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном

Сполучені Штати Америки та Китай дійшли угоди про стабілізацію курсу юаня. Про це повідомив глава Мінфіну США Стівен Мнучін, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відповідну заяву міністр фінансів зробив під час переговорів з віце-прем'єр КНР Лю Хе у Вашингтоні.

Водночас Мнучин не повідомив жодних деталей досягнутої угоди.

Як зазначає видання, раніше джерела повідомляли, що США попросили Пекін утримувати стабільний курс юаня. Експерти вважають, що Китай використовує штучне зниження курсу національної валюти для зниження ефекту від американських мит.

Також зазначається, що остання серія американо-китайських зустрічей мала завершитися в п'ятницю, але віце-прем'єр Лю Хе проведе у Вашингтоні ще два дні.

Остаточну угоду буде підписано на саміті з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, 19 лютого у Вашингтоні (США) стартували переговори з торговельних розбіжностей між Сполученими Штатами та Китаєм, метою яких було зазначено "досягнення необхідних структурних змін у Китаї".

Передбачається, що досягнуті домовленості на торгових переговорах будуть сформульовані в протоколі про наміри.