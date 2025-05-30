В США кандидатов на госслужбу будут проверять на преданность идеалам Трампа

Администрация Дональда Трампа введет новые правила приема на государственную службу. Кандидатов обяжут писать эссе с оценкой указов президента и демонстрацией своей приверженности принципам эффективного управления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Администрация Трампа утвердила новые правила, согласно которым, кандидаты на госслужбу должны отвечать на четыре эссе-вопроса. Цель таких задач - оценить политическую философию кандидата, его приверженность правительственной эффективности и личную трудовую этику.
Речь идет даже о должности с тарифной сеткой GS-5, где базовая годовая зарплата стартует с 32 357 долларов в год. К таким позициям относятся, в частности, помощники медсестер, сотрудники национальных парков и пожарные.
Один из вопросов предполагает, что кандидат назовет любимые президентские указы или политические инициативы и объяснит, как он будет способствовать их реализации в случае трудоустройства. Два других касаются того, как претендент планирует повысить эффективность работы правительственных структур и какими принципами личной трудовой этики он руководствуется.
"Ответы должны быть объемом не более 200 слов. В меморандуме делается акцент на недопустимости мошенничества. Заявители должны будут подтвердить, что используют собственные слова и не привлекали консультантов или искусственный интеллект", - говорится в документе.
Документ содержит 30 страниц и был подписан директором Совета по внутренней политике Белого дома Винсом Гейли и исполняющим обязанности директора OPM Чарльзом Эзеллом. Документ реализует президентский указ Дональда Трампа об отмене программ по разнообразию, равенству и инклюзивности в федеральных органах.
Указ также предусматривает приоритетное трудоустройство кандидатов, которые, по определению администрации, "привержены повышению эффективности работы федерального правительства, искренне поддерживают идеалы американской республики и придерживаются верховенства права и Конституции США".
Напомним, миллиардер Илон Маск стал главой Департамента эффективности правительства США (DOGE). Он начал масштабное сокращение федеральных агентств, в результате чего тысячи государственных служащих потеряли работу.
Его действия вызвали противоречивые реакции, даже среди сторонников Дональда Трампа. СМИ сообщили о напряженности между Маском и госсекретарем Марко Рубио, хотя в администрации Трампа эту информацию опровергли.
По данным Politico, после волны увольнений президент США Дональд Трамп принял решение ограничить полномочия Маска.
В среду 28 мая Илон Маск сообщил, что его работа в качестве специального государственного служащего "подходит к концу".
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