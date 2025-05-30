В США кандидатов на госслужбу будут проверять на преданность идеалам Трампа

Администрация Трампа утвердила новые правила, согласно которым, кандидаты на госслужбу должны отвечать на четыре эссе-вопроса. Цель таких задач - оценить политическую философию кандидата, его приверженность правительственной эффективности и личную трудовую этику.

Речь идет даже о должности с тарифной сеткой GS-5, где базовая годовая зарплата стартует с 32 357 долларов в год. К таким позициям относятся, в частности, помощники медсестер, сотрудники национальных парков и пожарные.

Один из вопросов предполагает, что кандидат назовет любимые президентские указы или политические инициативы и объяснит, как он будет способствовать их реализации в случае трудоустройства. Два других касаются того, как претендент планирует повысить эффективность работы правительственных структур и какими принципами личной трудовой этики он руководствуется.

"Ответы должны быть объемом не более 200 слов. В меморандуме делается акцент на недопустимости мошенничества. Заявители должны будут подтвердить, что используют собственные слова и не привлекали консультантов или искусственный интеллект", - говорится в документе.

Документ содержит 30 страниц и был подписан директором Совета по внутренней политике Белого дома Винсом Гейли и исполняющим обязанности директора OPM Чарльзом Эзеллом. Документ реализует президентский указ Дональда Трампа об отмене программ по разнообразию, равенству и инклюзивности в федеральных органах.

Указ также предусматривает приоритетное трудоустройство кандидатов, которые, по определению администрации, "привержены повышению эффективности работы федерального правительства, искренне поддерживают идеалы американской республики и придерживаются верховенства права и Конституции США".